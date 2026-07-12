La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 9 milioni di euro in seguito a una presunta maxi frode collegata al Superbonus, tra Viterbo e Frascati. Con quei soldi, sarebbero state acquistate 17 auto di lusso e 26 appartamenti. La procura ha aperto un’indagine per frode ai danni dello Stato, legata a un presunto utilizzo illecito dei fondi del bonus edilizio. Il sequestro patrimoniale coinvolge beni riconducibili ai soggetti coinvolti nella truffa.

Altro giro, altro sgradito regalo figlio del Superbonus, il sciagurato bonus edilizio voluto da Giuseppe Conte e M5s. Questa volta a finire sotto i riflettori è una presunta maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza tra Viterbo e Frascati, culminata con un sequestro patrimoniale da circa 9 milioni di euro. Nel mirino degli investigatori è finita una società con sede legale nella Tuscia, sospettata di aver alimentato un sistema basato sulla creazione e sull'utilizzo illecito di crediti d'imposta legati a lavori edilizi che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non sarebbero mai stati eseguiti. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno ricostruito un meccanismo che avrebbe consentito di generare crediti fiscali attraverso cantieri soltanto sulla carta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Superbonus, coi soldi della maxi-truffa si fa 17 auto di lusso e 26 appartamenti

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La truffa delle auto che i concessionari non raccontano

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Son proprio disperati @FratellidItalia!C’hanno provato in tutti modi,col #Superbonus di #Conte la causa di tutti i mali,anche se loro l’hanno gestito per molto più tempo, coi #BanchiRotelle, #Mascherine!Ma è stato,è e sarà inutile tutto questo accanimento!Sono x.com

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