La mostra di pittura dei pittori della Pescheria Vecchia di Savignano sul Rubicone si tiene nel Palazzo del Turismo di Gatteo Mare, aperta ogni sera dalle 20. La mostra sta riscuotendo un notevole interesse tra i visitatori. È accessibile fino a data da definirsi, con esposizioni che presentano opere realizzate dai membri del gruppo di artisti locali. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali visitatori o numeri di affluenza.

Grande successo sta avendo nel Palazzo del Turismo di Gatteo Mare la mostra di pittura dei pittori della ‘ Pescheria Vecchia ’ di Savignano sul Rubicone aperta tutte le sere dalle 20.30 alle 23. Si intitola "La Pescheria va al mare" e sono quattro cicli di mostre per un totale di 18 pittori espositori. Ogni giovedì sera i pittori davanti al Palazzo del Turismo in piazza della Libertà dipingono in diretta e la gente osserva divertita e interessata. Nel salone ogni volta vengono esposte 30 opere di 4 o 5 pittori fino al 23 agosto. Attualmente espongono Luigina Capriotti, Eriberto Montespini entrambi di Gatteo, Daniela Pracucci di Longiano, Sabrina Tagliolato di Savignano sul Rubicone e Francesco Navacchi di San Leo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per la mostra a rotazione dei pittori della Pescheria Vecchia

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