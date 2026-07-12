Successo e polemiche Film campione d’incassi non risparmiato dai bulli

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Margherita Ferri, è stato distribuito nelle sale a novembre. Dopo il successo al botteghino, sono iniziati episodi di vandalismo e insulti rivolti alla pellicola e ai suoi spettatori. Alcune copie del film sono state danneggiate, e sono stati segnalati commenti offensivi sui social media. La produzione e le sale cinematografiche non hanno ancora commentato ufficialmente.

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“Il ragazzo dai pantaloni rosa“. Il film diretto da Margherita Ferri è stato proiettato nelle sale cinematografiche per la prima volta a novembre del 2024 (dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma) conquistando subito un successo enorme e diventando campione d’incassi portando al cinema oltre un milione di spettatori e diventando il film italiano più visto di quell’anno. Ma ha generato anche diverse polemiche. Al centro c’è la storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita nel 2012 dopo essere stato vittima di cyberbullismo e bullismo omofobo. Il motivo scatenante fu l’aver indossato a scuola un paio di pantaloni tinti accidentalmente di rosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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