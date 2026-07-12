Durante gli Stati Generali della Lazialità al Teatro Manzoni, si è registrata una forte presenza di tifosi della Lazio, molti dei quali hanno manifestato insoddisfazione nei confronti della gestione del club. L'evento ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, desideroso di esprimere le proprie opinioni e criticare le decisioni prese dalla società. La manifestazione si è svolta in un clima di confronto e partecipazione, senza che siano stati segnalati episodi di violenza o disordini.

La Lazio è dove sono i laziali. In un sabato pomeriggio d'estate sono andati in scena al Teatro Manzoni gli Stati Generali della Lazialità, un evento che negli ultimi anni non ha avuto eguali. A trenta chilometri di distanza - in contemporanea - c'è la presentazione del nuovo allenatore Rino Gattuso che passa in secondo piano; qualcuno sbircia il telefonino per leggere qualcosa, ma è un tempo minimo. Fuori dal teatro il cielo è un'enorme bandiera biancoceleste, all'interno ci sono personaggi della politica, della finanza, dello spettacolo, ex calciatori e uomini di calcio, ognuno condotto fin lì dal proprio cuore, senza secondi fini, se non quello di far risorgere la Lazio che per il secondo anno consecutivo deve affrontare un mercato vincolato che riflette una realtà modesta e incontrovertibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Stati Generali Lazio, Lotito unisce i tifosi: tutti contro di lui

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CLAUDIO LOTITO RISPONDE A UN TIFOSO: MI COMPRO CASA TUA

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STATI GENERALI DELLA LAZIALITÀ Francesco #Rocca: Lotito, ma perché non chiedi scusa!? L’assenza di dialogo sta ferendo! Il 2 luglio ho scelto di iniziare ad esserci, e continuerò ad esserci perché la mia lazialità non la tocca nessuno! #LiberaLaLazio x.com

Stati generali Lazio diretta: tutti gli aggiornamenti dal Teatro Manzoni LIVEIl Teatro Manzoni, oggi, 11 luglio, ospiterà gli Stati Generali della Lazio. Un appuntamento cerchiato in rosso nel calendario dei tifosi biancocelesti, nel quale sono in programma molti interventi ne ... msn.com

Stati Generali della Lazialità, presente il presidente della Regione Lazio Rocca: Non ho nessun mandante. Assenza di dialogo con LotitoLo spieghiamo ancora una volta perché non è abbastanza chiaro a molti obnubilati dalla maledetta politica. La Reggina è una succursale della Lazio, ad oggi, quindi tutto ciò che accade nella casa madr ... tuttoreggina.com