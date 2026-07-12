Il bagno La Capannina a Piombino ha resistito alla tempesta, rimanendo aperto nonostante le difficoltà. La famiglia Lotti, proprietaria del lido, afferma di non temere la concorrenza o le gare pubbliche, sottolineando l’esperienza di oltre vent’anni nel settore. La loro priorità è mantenere il valore del lavoro svolto, anche in presenza di minacce e sfide legate alla gestione del stabilimento.

«Non abbiamo paura della concorrenza né delle gare. Sappiamo quanto vale il lavoro svolto in oltre vent’anni. Quello che ci preoccupa è che il valore costruito con investimenti, sacrifici e innovazione possa non trovare il giusto riconoscimento», dice Fabrizio Lotti del bagno La Capannina sulla costa est di Piombino, 240 ombrelloni, 32 tende e 50 lettini. Un ombrellone costa in media 25 euro e comprende tutti i servizi, anche l’uso del pedalò, le docce e il wi-fi gratuito. Anche qui, nella spiaggia del parco della Sterpaia, soffia il vento della Bolkestein e delle gare che si svolgeranno entro il 2027. La Capannina è prima di tutto una storia di famiglia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Spiagge in Toscana | Il bagno La Capannina a Piombino, il sogno della famiglia Lotti (più forte della tempesta)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le spiagge dell’Elba. Dalle più famose alle perle segrete, guida al paradiso della ToscanaIl 9 giugno 2026, si registra il ritorno di turisti e residenti sulle spiagge dell’Elba.

«Hanno dato fuoco al leccio di Belmonte»: l'albero di 600 è anni è tra i più antichi della Toscana. La denuncia del sindaco di Bagno a RipoliUn incendio ha danneggiato un leccio di circa 600 anni a Belmonte, considerato uno degli alberi più antichi della Toscana.

Temi più discussi: Spiagge in Toscana | Il bagno La Capannina a Piombino, il sogno della famiglia Lotti (più forte della tempesta); Toscana, tre località nella top 10 del mare più amato: Monte Argentario, Forte dei Marmi e debutta Viareggio; Forte dei Marmi (LU) - A Tavola sulla Spiaggia torna a Forte dei Marmi; Le migliori spiagge per cani in Italia.

?In #FiPiLi, per traffico intenso: - coda sul ramo di Livorno tra Livorno Porto e Darsena Toscana est in direzione mare; - rallentamenti tra San Miniato e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Traffico regolare in uscita a Darsena Pisana in direzione ovest #via x.com

Spiagge, quali sono le più care d'Italia: da Sardegna e Sicilia, a Liguria e Venezia, ecco dove una giornata al mare può costare fino a 1.500 euroSpiagge, quali sono le più lussuose e care in Italia? Una giornata al mare può costare quanto un weekend in una capitale europea. Se negli stabilimenti tradizionali il prezzo ... leggo.it

Spiagge in Toscana | Il bagno La Capannina a Piombino, il sogno della famiglia Lotti (più forte della tempesta)Non abbiamo paura della concorrenza né delle gare. Sappiamo quanto vale il lavoro svolto in oltre vent’anni. Quello che ci preoccupa è che il valore costruito con investimenti, sacrifici e ... corrierefiorentino.corriere.it