Spiagge in Toscana | Il bagno La Capannina a Piombino il sogno della famiglia Lotti più forte della tempesta
Il bagno La Capannina a Piombino ha resistito alla tempesta, rimanendo aperto nonostante le difficoltà. La famiglia Lotti, proprietaria del lido, afferma di non temere la concorrenza o le gare pubbliche, sottolineando l’esperienza di oltre vent’anni nel settore. La loro priorità è mantenere il valore del lavoro svolto, anche in presenza di minacce e sfide legate alla gestione del stabilimento.
«Non abbiamo paura della concorrenza né delle gare. Sappiamo quanto vale il lavoro svolto in oltre vent’anni. Quello che ci preoccupa è che il valore costruito con investimenti, sacrifici e innovazione possa non trovare il giusto riconoscimento», dice Fabrizio Lotti del bagno La Capannina sulla costa est di Piombino, 240 ombrelloni, 32 tende e 50 lettini. Un ombrellone costa in media 25 euro e comprende tutti i servizi, anche l’uso del pedalò, le docce e il wi-fi gratuito. Anche qui, nella spiaggia del parco della Sterpaia, soffia il vento della Bolkestein e delle gare che si svolgeranno entro il 2027. La Capannina è prima di tutto una storia di famiglia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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