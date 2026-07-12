Un accordo è stato raggiunto tra il portiere ex Inter e il Club Brugge. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime 48-72 ore. L’affare riguarda il trasferimento dell’estremo difensore, con tutte le formalità di mercato ancora da definire. La trattativa si inserisce nel contesto di un mercato portieri molto attivo, con questa operazione che rappresenta una delle svolte più significative del momento.

Sommer al Club Brugge: accordo trovato per l’ex portiere dell’Inter e fumata bianca in vista. Tutti i dettagli dell’affare. Il mercato internazionale dei portieri registra una svolta improvvisa e di assoluto spessore. È ormai vicinissima alla conclusione la trattativa per il trasferimento di Yann Sommer al Club Brugge. Dopo aver concluso la propria esperienza in Italia difendendo i pali dell’ Inter, l’esperto estremo difensore svizzero ha trovato un accordo totale con la dirigenza belga ed è pronto a iniziare una nuova stimolante avventura professionale nella Pro League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I dettagli del contratto e la rivelazione di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sommer sarà il nuovo portiere del Club Brugge: accordo trovato e fumata bianca nelle prossime 48/72 ore

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Chi sarà il nuovo portiere dell'INTER

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