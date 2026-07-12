Sinner i numeri e i segreti del bis a Wimbledon | il nuovo servizio e quella scelta che mostra la stoffa da campione

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev. La vittoria conferma il suo successo sui campi in erba. Durante il torneo, ha mostrato un nuovo servizio e ha preso una decisione che indica la sua crescita come atleta. La vittoria lo rende uno dei pochi a riuscire a ripetersi nel torneo. I numeri e le scelte tecniche evidenziano il suo livello e la sua determinazione.

Sull’erba dei campioni del tennis da due anni c’è un re italiano: il suo nome è Jannik Sinner. La vittoria in finale contro Alexander Zverev lo consacra per il secondo anno consecutivo campione di Wimbledon. È un trionfo che segna un altro passaggio decisivo nella carriera del campione altoatesino: da Londra a Londra, innanzitutto interrompe la serie di Slam senza successi. E cancella con un colpo di spugna gli spettri che alleggiavano nell’aria dopo la delusione del Roland Garros. La sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e poi il crollo improvviso a Parigi hanno restituito una nuova versione di Sinner. Se quello... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Jannik Sinner critics told to take a deep breath as Serena Williams ex-coach backs resurgence

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