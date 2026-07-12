Sicurezza stradale in centro a Roma il progetto delle fioriere sui marciapiedi Ma c' è il nodo dell' occupazione di suolo pubblico

Nel cuore di Roma, le fioriere sono state posizionate sui marciapiedi come barriera contro la sosta selvaggia. Queste strutture, al posto delle tradizionali barriere, delimitano gli spazi pedonali e aiutano a proteggere i passanti. Tuttavia, il progetto si scontra con il problema dell’occupazione di suolo pubblico, sollevando questioni sulla gestione degli spazi in centro città.

Utilizzare le fioriere al posto delle barriere parapedonali come protezione dei marciapiedi anche per contrastare in modo efficace il fenomeno della sosta selvaggia sulle strade del centro. È il progetto al vaglio del I Municipio, contenuto nella memoria di giunta, per chiedere al Comune la revisione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico. L’idea è quella di introdurre una disciplina specifica per fioriere, elementi vegetali e dispositivi di cura urbana per «coniugare sicurezza pedonale, contrasto alla sosta irregolare, incremento del verde di prossimità, decoro urbano e partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio pubblico». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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