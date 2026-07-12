A Napoli, Andrea Settembre ha organizzato una “serenata al contrario” nei vicoli, trasformando il balcone in simbolo di ghosting. L’evento, chiamato “Due Settimane”, ha visto l’artista invitare le persone a contattarlo per dedicare messaggi ai loro ex. Il video mostra la scena, con il cantante che invita a scrivere dediche e a condividere emozioni attraverso il suo progetto, che si svolge nel contesto di un’installazione artistica.

Nei vicoli di Napoli è andata in scena una serenata. Ma non una serenata qualunque: una serenata “al contrario”. Protagonista Andrea Settembre, in arte Settembre vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella categoria “Nuove Proposte”, che nei pressi di via dei Tribunali ha sorpreso passanti e residenti con un’esibizione improvvisata sotto un balcone, cantando insieme a una fan il suo ultimo singolo “Due Settimane”. Il video è stato pubblicato sui social con una scritta che è anche un invito: “Due settimane è il vostro inno di rabbia contro i vostrile vostre ex. Contattatemi pure per dedicare aialle vostrie ex ‘Due Settimane'”. Un’immagine che richiama immediatamente l’immaginario partenopeo più classico, la serenata sotto la finestra dell’amata, ma che nelle intenzioni del giovane cantautore ribalta completamente il significato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Settembre e la “serenata al contrario” nei vicoli di Napoli con “Due Settimane”: il balcone diventa simbolo del ghosting. Poi l’invito: “Contattatemi per dediche ai/alle vostri/e ex” – IL VIDEO

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SETTEMBRE La serenata al contrario tra i vicoli di Napoli

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