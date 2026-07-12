Sempre con fatica ma l’Argentina ha vinto ancora

L'Argentina ha superato la Svizzera 3-1 nei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio, qualificandosi per la semifinale. La partita si è disputata ieri, con l'Argentina che ha segnato tre gol e mantenuto il risultato fino al termine. La Svizzera ha segnato un gol nel secondo tempo. La semifinale si giocherà nelle prossime settimane.

L’Argentina ha battuto per 3-1 la Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio, qualificandosi così per la semifinale, che giocherà contro l’Inghilterra, in una partita di calcio che – visti i precedenti tra i due paesi, e quindi tra le due nazionali di calcio – difficilmente sarà solo una partita di calcio, e che – a proposito di precedenti – farà scrivere e parlare molto di quella partita lì, nel 1986. È stata una vittoria faticosa, arrivata ai tempi supplementari dopo che quelli regolamentari erano finiti per 1-1. Per la terza volta, dopo i sedicesimi e gli ottavi di finale, l’Argentina ha vinto segnando tre gol; per la terza volta ne ha subìto almeno uno; e per la terza volta ha vinto con il risultato ancora in parità (o peggio) per gran parte della partita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Mondiali, Argentina-Algeria 3-0: la sintesi della gara

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