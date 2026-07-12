Se non vogliamo essere ipocriti sappiamo che il contesto in cui diciamo le cose conta e qualifica chi le dice talvolta più del merito delle stesse

Una discussione tra scrittori ha coinvolto alcune osservazioni su una scrittrice scomparsa, che sono state considerate offensive. La polemica si è sviluppata rapidamente, con alcuni colleghi che hanno espresso dissenso immediato. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse persone del settore, portando a un confronto acceso sulle modalità di esprimersi tra professionisti della letteratura. La questione si è successivamente ridimensionata, senza ulteriori sviluppi pubblici.

L a comunità letteraria è stata scossa da una polemica, poi ridimensionata, circa alcune osservazioni spiacevoli che uno scrittore avrebbe fatto tra colleghi, a proposito di una scrittrice scomparsa, contestato immediatamente da una delle persone presenti. Resto sul vago perché chi ne ha letto sa a chi mi riferisco, chi invece ignora la vicenda per ora ha bisogno di sapere solo di quali affermazioni si sarebbe trattato. Addio a Michela Murgia: 10 libri da leggere e rileggere X Leggi anche › Premio Strega 2026, Michele Mari vince e parte per lo Strega Tour. Dove incontrarlo Molte delle incomprensioni che si sono generate, infatti, derivano dal profilo eccezionale della persona che sarebbe stata offesa e dalla necessità di ricomporre la vicenda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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