Scuola | i messaggi non verbali Lettera

La scuola si basa su programmi e sulla professionalità degli insegnanti. Si ritiene che il ruolo formativo dipenda da questi fattori e non solo dai messaggi non verbali o dalla comunicazione non orale. I Piani Triennali dell’Offerta Formativa spesso evidenziano come obiettivo principale lo sviluppo della capacità di fare scelte in contesti complessi.

È tuttavia opinione diffusa che la funzione formativa della scuola dipenda essenzialmente dai programmi e dalla professionalità del singolo docente. S’immagini che i Piani Triennali dell’Offerta Formativa individuino come obiettivo prioritario lo sviluppo della capacità di scegliere in situazioni complesse. Poiché la complessità cresce con il numero e l’interdipendenza degli elementi da considerare, tale capacità può maturare soltanto in un contesto che faccia introiettare il coordinamento, la progettualità condivisa, la collaborazione e la responsabilità collettiva. La motivazione all’apprendimento e la struttura dell’aula, tipici del servizio scolastico, sono segnali inequivocabili dell’inconsistenza della «Programmazione dell’azione educativa». 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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