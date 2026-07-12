Scuola digitale e inclusione arriva il Playbook europeo per ambienti di apprendimento più accessibili

È stato presentato il Playbook europeo dedicato a rendere gli ambienti di apprendimento più accessibili. La guida si concentra sull’utilizzo delle tecnologie digitali per creare scuole più inclusive, favorendo un’istruzione personalizzata e capace di soddisfare le esigenze di tutti gli studenti. La trasformazione digitale della scuola non si limita a strumenti e piattaforme, ma mira a migliorare l’accessibilità e l’esperienza educativa attraverso soluzioni tecnologiche adeguate.

La trasformazione digitale della scuola non riguarda soltanto strumenti, piattaforme e dispositivi. La vera questione è capire come le tecnologie possano contribuire a rendere l’apprendimento più accessibile, personalizzato e capace di rispondere ai bisogni di tutti gli studenti. Il documento si propone come una guida per scuole, docenti, dirigenti e decisori politici chiamati a progettare ambienti educativi in cui la diversità non sia considerata un ostacolo, ma una risorsa da valorizzare. Il Playbook prende le mosse da un lavoro di analisi condotto su nove esperienze scolastiche europee. Non si tratta, quindi, di un documento astratto o puramente teorico, ma di uno strumento costruito a partire da casi concreti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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