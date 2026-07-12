Lautaro Martinez ha segnato un gol decisivo e mostrato grande impegno durante il Mondiale, contribuendo alla vittoria della squadra. L'allenatore ha descritto il giocatore come un esempio per tutti, sottolineando che è un privilegio averlo in squadra grazie alla sua mentalità. Le parole del tecnico evidenziano il ruolo centrale di Martinez nel successo dell’Albiceleste.

Inter News 24 Lautaro Martinez, l’impatto decisivo del numero 10 nel Mondiale: gol e sacrificio al servizio dell’Albiceleste. Le parole di Scaloni. Le parole di Lionel Scaloni raccontano meglio di qualsiasi statistica il peso specifico di Lautaro Martinez all’interno dell’Argentina. Il commissario tecnico dell’ Albiceleste ha voluto ringraziare pubblicamente il capitano dell’ Inter per la disponibilità dimostrata, sottolineando quanto sia prezioso il suo atteggiamento all’interno del gruppo. «Vorrei sottolineare quello che ha fatto Lautaro. Non è facile essere il capocannoniere della Serie A e accettare di partire dalla panchina. È un esempio per tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scaloni incorona Lautaro: «Un esempio per tutti. Per noi è un privilegio avere giocatori con la sua mentalità»

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