Tra la notte di sabato e la mattina di domenica, tre giovani sono morti in tre incidenti separati. Un primo episodio si è verificato a Terni, un secondo in provincia di Andria e un terzo lungo la statale Romea in Veneto. Le autorità stanno indagando sulle cause di ciascun incidente, nessuna informazione sui dettagli delle circostanze o sulle eventuali responsabilità.

Foto di repertorio Ancora sangue sulle strade italiane nel fine settimana. Tra la notte di sabato e la mattinata di domenica tre giovanissimi hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti a Terni, Andria e lungo la statale Romea, in Veneto. Le vittime sono un ragazzo di 16 anni, un 21enne e un 20enne. Il più giovane è morto a Terni, dove lo scooter che stava guidando si è scontrato con un’automobile. Il sedicenne, residente a Narni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Sulla dinamica dell’incidente stanno svolgendo accertamenti i carabinieri. Schianti mortali ad Andria e sulla Romea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sangue sulla strada, strage di giovanissimi! Cosa è successo

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