Sangue sulla strada strage di giovanissimi! Cosa è successo

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra la notte di sabato e la mattina di domenica, tre giovani sono morti in tre incidenti separati. Un primo episodio si è verificato a Terni, un secondo in provincia di Andria e un terzo lungo la statale Romea in Veneto. Le autorità stanno indagando sulle cause di ciascun incidente, nessuna informazione sui dettagli delle circostanze o sulle eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Foto di repertorio Ancora sangue sulle strade italiane nel fine settimana. Tra la notte di sabato e la mattinata di domenica tre giovanissimi hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti a Terni, Andria e lungo la statale Romea, in Veneto. Le vittime sono un ragazzo di 16 anni, un 21enne e un 20enne. Il più giovane è morto a Terni, dove lo scooter che stava guidando si è scontrato con un’automobile. Il sedicenne, residente a Narni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Sulla dinamica dell’incidente stanno svolgendo accertamenti i carabinieri. Schianti mortali ad Andria e sulla Romea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sangue sulla strada strage di giovanissimi cosa 232 successo
© Thesocialpost.it - Sangue sulla strada, strage di giovanissimi! Cosa è successo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Sangue? Sembra peggio di com’è”: Sinner spiega cosa è successo al piedeDurante il torneo di Wimbledon, il tennista italiano è caduto sull’erba, provocandogli un dolore al fianco sinistro.

Auto esce di strada sulla Statale: è strage sull’asfalto in ItaliaTre persone sono morte in un incidente sulla Statale 89 tra Foggia e Manfredonia.

Temi più discussi: Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia; La strage silenziosa dei numeri: un 2026 di sangue; Thailandia, strage di monaci travolti da un 11enne alla guida del pick-up dei genitori; Scontro tra treni ad Andria, 10 anni fa la strage. L'errore, il processo e l'ira delle famiglie delle 23 vittime: Li avete uccisi due...

sangue sulla strada stragePaese sotto shock per la morte di Amedeo. Era l’anima della contrada, festa annullata. L’incidente fatale nella notteIl 29enne Tavanti, giovane allevatore, è morto nell’incidente stradale della notte fra Torrita e Montepulciano. Grave l’amico, ferita lievemente una ragazza ... msn.com

Sangue Nostro, il ricordo della strage di Pizzolungo a teatroGrande successo al TsE di Cagliari per Sangue Nostro. Cronaca di una strage con lo spettacolo di Michela Gargiulo, Margherita Asta e Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro, inserito all'interno ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web