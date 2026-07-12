La Polizia ha sequestrato 48 chili di hashish durante un controllo in un box nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Un uomo di 54 anni è stato arrestato in relazione al ritrovamento. L'intervento ha coinvolto le forze dell'ordine nel contesto di attività di controllo del territorio.

Napoli San Giovanni, blitz della Polizia in un box: sequestrati 48 chili di hashish e arrestato un 54enne. Controllo della Polizia nel quartiere San Giovanni. La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra nel corso dei servizi predisposti per il controllo del territorio. L’atteggiamento sospetto e la perquisizione. Durante un pattugliamento in via Villa San Giovanni, i poliziotti hanno notato un uomo che, con atteggiamento ritenuto sospetto, stava aprendo la porta di un box. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Giovanni a Teduccio, 48 chili di hashish in un box: arrestato 54enne

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