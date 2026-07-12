Safin ha dichiarato che il livello del tennis si è abbassato notevolmente e ha messo in discussione il dominio di Sinner e Alcaraz. Secondo l’ex tennista, le prestazioni degli altri giocatori sono inferiori rispetto al passato, e questa situazione favorisce le vittorie dei due giovani. Le parole sono state pronunciate in un dibattito pubblico dedicato al panorama attuale del circuito ATP.

Uno dei temi più discussi in ambito tennistico è quello della straripante supremazia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei confronti degli altri giocatori del circuito ATP. A tal proposito Marat Safin, abituato a non usare mezzi termini, ha espresso un giudizio molto critico sullo stato attuale del circuito ATP, arrivando persino a chiedersi se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avrebbero potuto dominare durante l’era dei Big 3 o anche nei primi anni 2000. Il russo, in una conversazione su YouTube con la sorella Dinara Safina e la collega tennista Anna Chakvetadze, non ha voluto sminuire l’italiano e lo spagnolo, ma soprattutto evidenziare quanto sia calato il livello del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Safin mette in discussione il dominio di Sinner e Alcaraz: “Il livello del tennis è calato drasticamente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Medvedev spiega il dominio di Alcaraz e Sinner nel circuito ATP.In un'intervista recente, il tennista russo ha commentato la presenza dominante di due giovani talenti nel circuito ATP.

McEnroe snobba Sinner: “L’assenza di Alcaraz fa davvero male: è il miglior rappresentante del tennis”Durante il torneo di Roland Garros, un ex tennista ha commentato l’assenza di un giocatore di punta, definendolo il miglior rappresentante del tennis.