rogo di sterpaglie per un mozzicone incendio domato

Un incendio di sterpaglie è stato spento giovedì grazie all’intervento di Polizia e Vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato in un’area esterna di una ex colonia abbandonata nella zona di Ponente, dove alcune sterpaglie sono andate in fiamme, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta o di un gesto volontario. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i vigili hanno subito spento le fiamme.

Un incendio è stato domato giovedì dal tempestivo intervento del Posto estivo di Polizia e dai Vigili del fuoco. E’ accaduto nell’area esterna di una ex colonia abbandonata nella zona di Ponente, dove alcune sterpaglie sono andate in combustione per un mozzicone gettato o un dispetto. L’allarme è scattato in quanto nell’edificio trovano rifugio sbandati e clandestini. L’azione immediata ha evitato che le fiamme si propagassero agli alberi ed in altri edifici vicini. Sempre a Cesenatico, nei giorni scorsi i poliziotti hanno controllato le zone nevralgiche e allontanato persone che bivaccavano e causavano degrado, nella spiaggia libera a ridosso di piazza Costa, ai Giardini al Mare, nelle stazioni ferroviarie di Gatteo e Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sterpaglie a fuoco lungo la tangenziale, intervengono i vigili del fuoco

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