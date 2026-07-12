Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 12 luglio

Douglas Luiz sarà sottoposto a una valutazione approfondita durante il ritiro da parte di Spalletti, che deciderà sul suo futuro. Sul fronte delle trattative, si fanno strada nuove voci riguardo a Tomori e alla Juventus, anche se ancora nessuna conferma ufficiale. Le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 luglio si concentrano su queste questioni di mercato e sulle possibili mosse della società.

Douglas Luiz si gioca tutto in ritiro: verrà valutato attentamente da Spalletti. Cosa filtra ad oggi Tomori alla Juventus, nuove voci sul possibile colpo in difesa: come è andata la sua stagione al Milan? Il punto Ederson è stato proposto alla Juve! Il retroscena di mercato e la risposta del club bianconero La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le migliori perle scelte da Ismael Konate alla Juventus, è fatta! Altro colpo in attacco per la Next Gen: chi è il classe 2006, la sua storia e l’identikit tecnico La Top 5 dei gol della stagione 202526 della Juventus: dall’Under 15 alla Next Gen, le... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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