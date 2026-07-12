Una raffineria russa a Saratov è stata colpita da droni ucraini, segnando l’ultimo attacco contro infrastrutture petrolifere nel paese. L’Ucraina ha continuato a utilizzare questa strategia, concentrandosi su impianti di raffinazione e altri obiettivi energetici. La Russia ha espresso preoccupazione per questa serie di attacchi, che sembrano indicare un aumento delle operazioni di sabotaggio contro infrastrutture critiche nel territorio. La situazione ha generato tensioni tra i due paesi, con ripercussioni sulla sicurezza energetica nella regione.

L’ultima raffineria russa colpita in ordine di tempo è stata quella di Saratov e l’Ucraina sembra intenzionata a proseguire con la tattica di colpire le infrastrutture petrolifere. L’obiettivo è danneggiare la fonte primaria di entrate per la Russia di Putin, come dimostra l’attacco con i droni ai danni della raffineria di Omsk, la più grande del Paese. La capacità produttiva di Kiev nel campo dei droni è una seria minaccia per la Mosca. Cos’è il fronte delle raffinerie La nuova gittata dei droni ucraini e le raffinerie in pericolo Le raffinerie russe colpite negli ultimi mesi Cos’è il fronte delle raffinerie Gli analisti lo chiamano “il fronte delle raffinerie” e in realtà, nella guerra tra Russia e Ucraina, è sempre esistito perché entrambe le parti hanno sempre cercato di colpire le rispettive infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Raffineria russa colpita dai droni ucraini, la nuova strategia di Kiev che preoccupa Putin: gli obiettivi

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Tuapse, fumo sopra la raffineria russa colpita da droni ucraini

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