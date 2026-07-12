racconto di una notte trama e anticipazioni puntate serali 12 luglio

Un malore di Sureya e un incidente stradale nel quale rimarrà coinvolto Kursat saranno al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 12 luglio in prima serata su Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Racconto di una notte, trame puntate del 12 luglio. Il cuore di Sureya non reggerà il colpo, quando la donna troverà una lettera apparentemente scritta dal suo defunto marito Mehmet. In realtà a scrivere il documento – che accuserà la donna di essersi alleata con la figlia dell’assassino del consorte – sarà stata la suocera Afet. Lo stratagemma si dimostrerà efficace, e le emozioni davvero forti, tanto che Sureya avrà un infarto e finirà in ospedale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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