Una proposta di matrimonio indesiderata sarà al centro della scena nel prossimo appuntamento di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 19 luglio 2026. Per colpire Mahir e Canfeza, il perfido Selim Allame chiede infatti a Ceylan di diventare sua moglie. Dato lo sconto che si viene a creare tra il cugino Mahir e la nonna Afet sull’argomento, Ceylan decide dunque di fuggire con Selim. Di seguito le anticipazioni. Mahir fa una sorpresa a Canfeza affittandole un locale dove potrà aprire il suo negozio. Per ringraziarlo, la ragazza organizza una cena romantica, ma tutto cambia quando Havos le consegna di nascosto la lettera trovata nella stanza di Sureyya e le rivela che Afet la sta cercando. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 19 luglio 2026

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Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

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