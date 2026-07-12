Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Zverev | le proiezioni della finale di Wimbledon E nella Race…

Notizia in breve

Nella finale di Wimbledon, il vincitore potrà aggiungere 700 punti al suo ranking ATP, portando il totale a 2000, mentre il perdente resterà con i attuali 1300 punti. Entrambi i finalisti hanno già accumulato 1300 punti in questa stagione. La differenza tra vincitore e perdente in termini di punti è di 700. La partita potrebbe influenzare anche la posizione in classifica nella Race to Turin.