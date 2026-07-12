Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Zverev | le proiezioni della finale di Wimbledon E nella Race…
Nella finale di Wimbledon, il vincitore potrà aggiungere 700 punti al suo ranking ATP, portando il totale a 2000, mentre il perdente resterà con i attuali 1300 punti. Entrambi i finalisti hanno già accumulato 1300 punti in questa stagione. La differenza tra vincitore e perdente in termini di punti è di 700. La partita potrebbe influenzare anche la posizione in classifica nella Race to Turin.
La finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis metterà in palio anche 700 punti validi per il ranking ATP e la Race to Turin: sia Jannik Sinner che il tedesco Alexander Zverev hanno incamerato finora 1300 punti per l’approdo in finale, ma al vincitore del torneo ne spettano 2000. Nel ranking ATP in caso di successo di Sinner il divario tra i due salirebbe a 4970 punti (13450 contro 8480), mentre in caso di affermazione di Zverev la differenza tra i due scenderebbe a 3570 punti (12750 contro 9180). Nella Race to Turin, con Sinner già qualificato alle Finals, in caso di vittoria dell’italiano il gap diventerebbe di 1410 punti (7950 contro 6540), mentre in caso di successo del teutonico il divario calerebbe a soli 10 punti (7250 contro 7240). 🔗 Leggi su Oasport.it
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