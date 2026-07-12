Quando torna Carlos Alcaraz | il piano per gli US Open e il pensiero alternativo di Ambesi

Carlos Alcaraz non ha ancora stabilito una data ufficiale di ritorno alle competizioni dopo aver disputato l’ultima partita il 14 aprile, battendo Otto Virtanen nel torneo ATP 500 di Barcellona. La sua partecipazione agli US Open rimane incerta, in attesa di aggiornamenti sul suo programma di recupero e preparazione. Nel frattempo, alcuni analisti hanno condiviso opinioni alternative sul suo ritorno e sulle strategie di preparazione future.

Carlos Alcaraz ha giocato la sua ultima partita lo scorso 14 aprile, quando sconfisse il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 in occasione del suo esordio al torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista spagnolo era reduce dalla sconfitta subita contro Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, disputata due giorni prima e costatagli lo status di numero 1 del mondo, cedendo lo scettro proprio al fuoriclasse altoatesino. L’iberico decise poi di non disputare l’ottavo di finale contro il ceco Thomas Machac sulla terra rossa catalana e poi comunicò il proprio infortunio al polso. Il problema fisico lo ha costretto a rinunciare... 🔗 Leggi su Oasport.it

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CARLOS ALCARAZ CONFIRMS SHOCK RETURN AFTER AUSTRALIAN OPEN WIN

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