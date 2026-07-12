La Terza via ha cessato di essere una strategia politica attiva dopo il 2008, quando il suo ruolo di risposta alle sfide dell’epoca si è esaurito. Originariamente, rappresentava un approccio di centro tra destra e sinistra, ma con il cambiamento degli equilibri globali e le crisi economiche, questa linea politica ha perso efficacia. La sua fine non è avvenuta con un fallimento immediato, ma come risultato di un processo di obsolescenza nel tempo.

Roma, 12 luglio 2026 - La Terza via non è fallita nel senso sbrigativo con cui oggi la liquidano i suoi avversari. Ha esaurito la sua funzione storica: aveva vinto dentro un mondo che, a un certo punto, è finito. L’errore dei suoi protagonisti fu scambiare un equilibrio irripetibile per un approdo definitivo: la fine della storia. Ma, per quasi vent’anni, l’Occidente credette davvero che democrazia liberale, mercati aperti, innovazione e protezione sociale potessero avanzare insieme. E non era una favola, ma un patto reso possibile dal momento unipolare americano, dal dividendo della pace e dall’espansione del commercio mondiale. Bill... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando la Terza via funzionava. Ma il successo di quelle politiche non seppe sopravvivere al 2008

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