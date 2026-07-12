Quando la Terza via funzionava Ma il successo di quelle politiche non seppe sopravvivere al 2008
La Terza via ha cessato di essere una strategia politica attiva dopo il 2008, quando il suo ruolo di risposta alle sfide dell’epoca si è esaurito. Originariamente, rappresentava un approccio di centro tra destra e sinistra, ma con il cambiamento degli equilibri globali e le crisi economiche, questa linea politica ha perso efficacia. La sua fine non è avvenuta con un fallimento immediato, ma come risultato di un processo di obsolescenza nel tempo.
Roma, 12 luglio 2026 - La Terza via non è fallita nel senso sbrigativo con cui oggi la liquidano i suoi avversari. Ha esaurito la sua funzione storica: aveva vinto dentro un mondo che, a un certo punto, è finito. L’errore dei suoi protagonisti fu scambiare un equilibrio irripetibile per un approdo definitivo: la fine della storia. Ma, per quasi vent’anni, l’Occidente credette davvero che democrazia liberale, mercati aperti, innovazione e protezione sociale potessero avanzare insieme. E non era una favola, ma un patto reso possibile dal momento unipolare americano, dal dividendo della pace e dall’espansione del commercio mondiale. Bill... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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