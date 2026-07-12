A Qualiano è stato creato Blatterius, un personaggio che si presenta come metà uomo e metà blatta. Il supereroe è noto per intervenire quando i problemi sono già diffusi e diventano virali. La sua figura combina elementi umani e insetti, simbolo di una presenza che arriva in ritardo rispetto alle emergenze. La figura di Blatterius rappresenta una risposta simbolica alle situazioni di crisi nelle grandi città, diventando un personaggio di riferimento locale.

Metà uomo e metà blatta, arriva sempre quando il problema è già diventato virale. Ecco la sua storia e i suoi incredibili superpoteri!. Le grandi città hanno i loro supereroi. Metropolis ha Superman. Gotham ha Batman. New York può contare sull’Uomo Ragno. Qualiano, invece, ha Blatterius. Non vola, non solleva automobili e non combatte il crimine. Ma riesce a fare qualcosa di ancora più sorprendente: trasformare ogni problema in una pratica da approfondire. Blatterius è il supereroe al contrario, il protettore delle non-soluzioni, il paladino dei rinvii e il più grande utilizzatore vivente di annunci rassicuranti. La nascita di Blatterius. Secondo la leggenda, Blatterius era inizialmente una normalissima blatta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nasce Blatterius: il supereroe delle non-soluzioni

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