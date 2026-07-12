Da un lato, evidentemente, c’è la necessità di bloccare il flusso della spesa «grigia», dall’altra quella di passare dalle parole ai fatti. Perché negli ultimi anni l’universo Regione (di matrice centrosinistra) pare non abbia sempre utilizzato il criterio del “buon padre di famiglia”. Anzi, c’è tento da verificare e controllare. E così è stato lo stesso governatore della Puglia, Antonio Decaro (che ha ereditato lo scettro dal compagno di partito Michele Emiliano), a illustrare sui social la decisione: «A fronte dei sacrifici economici imposti ai cittadini (aumento addizionale Irpef per la sanità, ndr) ho incaricato un gruppo di lavoro di passare al setaccio ogni spesa della Regione, delle agenzie e degli enti partecipati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Puglia, Decaro taglia i costi, blitz sulle auto blu. Verifica sull’Alfa Romeo Tonale del presidente di Aseco

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