Un progetto di riqualificazione urbana ha generato polemiche in città. Gli oppositori chiedono di tutelare le aree verdi, sottolineando l’importanza di preservare gli spazi naturali durante le trasformazioni edilizie. La discussione riguarda la compatibilità tra nuovi sviluppi e la salvaguardia del patrimonio ambientale. Le autorità locali stanno valutando le proposte e le opposizioni, senza ancora adottare decisioni definitive. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Ribadendo di "non essere contraria allo sviluppo urbanistico della città, ma ritenendo che ogni trasformazione del territorio debba coniugare qualità progettuale, salvaguardia ambientale, trasparenza e partecipazione", e prefissandosi di "continuare a seguire con attenzione l’evoluzione dell’intervento, nell’interesse della collettività e del patrimonio ambientale di Cento", la Consulta Civica di Cento-Penzale ha diffuso un comunicato con al centro l’intervento edilizio ’Le Terrazze di Cento’. "La Consulta Civica Cento-Penzale - recita il comunicato - esprime rammarico per la mancata partecipazione del proprietario dell’area, del costruttore e del soggetto incaricato della commercializzazione degli immobili alla seduta pubblica dedicata alla riqualificazione di Via Cola 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Progetto ’Le Terrazze’, il verde va tutelato"

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