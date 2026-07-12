Preferenze ultima chance

Da quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, nel mercato politico, la discussione si concentra sulla nuova legge elettorale e sull’Autonomia differenziata. Le proposte di scambio tra le parti sono ancora in fase di valutazione, ma c’è il timore che tali accordi possano risultare inutili. La possibilità di un “baratto” tra le forze politiche rimane aperta, anche se non è chiaro se questa strategia porti a risultati concreti. La situazione resta in bilico, senza decisioni definitive.

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Baratto o non baratto? La tentazione di un bel do ut des vecchio stile c’è, ma il rischio vero è che potrebbe non servire a nulla. La merce sui tavoli del suq della maggioranza è nota: da un lato la nuova legge elettorale, dall’altro l’ Autonomia differenziata. L’incrocio dei calendari è un gioco pericoloso. Da martedì a venerdì si apre nell’aula della Camera la maratona di voto sullo Stabilicum, mentre mercoledì il Senato blinda le intese sull’Autonomia per le quattro regioni apripista (Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria). Giovedì la palla passa a Montecitorio e lunedì 20 luglio si chiude la prima fase parlamentare della pratica autonomista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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