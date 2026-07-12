Politica in lutto addio a un protagonista assoluto

Da tvzap.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico di spicco del Partito repubblicano è morto improvvisamente, causando sgomento nel mondo della politica americana. Figura nota per decenni di attività al Congresso e coinvolgimenti in questioni internazionali, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i sostenitori e i colleghi. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di cordoglio e ricordo tra le persone vicine alla sua carriera.

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Un’improvvisa notizia scuote il panorama politico americano. Una delle figure più riconoscibili del Partito repubblicano, protagonista di decenni di battaglie al Congresso e di importanti dossier internazionali, è scomparsa lasciando un vuoto tra gli alleati e i sostenitori. Lindsey Graham è morto: il senatore repubblicano si spegne a 71 anni. Il mondo politico statunitense è stato colpito dalla morte di Lindsey Graham, senatore repubblicano della South Carolina e una delle personalità più influenti del Congresso americano. Il politico aveva compiuto 71 anni il 9 luglio ed è morto nella serata di sabato dopo una “breve e improvvisa malattia”, secondo quanto comunicato dal suo ufficio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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