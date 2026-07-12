Venerdì sera, il talk show ospiterà Vannino Chiti, ex presidente della regione Toscana e ex ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento dal 2006 al 2008 nel governo Prodi. Ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Senato dal 2008 al 2013. La sua presenza si aggiunge a quella di Donzelli, in un programma dedicato alle tematiche politiche.

Il programma dei talk show proseguirà poi con l’arrivo di Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana, già ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento dal 17 maggio 2006 al 8 maggio 2008 nel governo Prodi, nonché vicepresidente del Senato dal 2008 al 2013. L’appuntamento nelle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto è fissato per sabato 18, sempre con inizio alle 18.30. Giancarlo Capecchi presenterà l’ex senatore del Pd, oggi uno degli scrittori di saggi socio-politici di maggior successo, che ha dato alla stampa, numerose opere come per esempio ’Dare un’anima alla Sinistra, idee per un cambiamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poi spazio alla politica con Chiti e Donzelli

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