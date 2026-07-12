Pillole di galateo | Cinque gesti da evitare con i bicchieri

La missione Transporter-17 è partita dalla base spaziale di Vandenberg, in California, con tre satelliti FireSat a bordo. I satelliti sono stati lanciati per individuare tempestivamente incendi e sostenere il monitoraggio ambientale.

La missione Transporter-17 è decollata dalla base spaziale di Vandenberg, in California. A bordo tre satelliti FireSat, progettati per rilevare tempestivamente gli incendi e supportare le attività di monitoraggio. A ricordare la tragedia della diossina del 10 luglio 1976 il presidente Mattarella e il governatore lombardo Fontana. Introdotte dalla legge di bilancio, le nuove norme sui fondi pensione nascono per favorire la diffusione della previdenza integrativa. Per Maurizio Belpietro il mito del contributo economico degli immigrati è smentito dai dati Istat: rappresentano il 35% delle famiglie in povertà e pesano su sanità, scuola e case popolari, deprimendo i salari. 🔗 Leggi su Laverita.info

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