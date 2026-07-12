A Firenze, residenti e commercianti di piazza Beccaria protestano per il ritardo nei lavori della tramvia, causato da problemi ai sottoservizi. Il nuovo cronoprogramma della riqualificazione prevede uno slittamento rispetto alle date stabilite. La protesta si è concentrata sulla mancanza di chiarezza e sulla lentezza nelle attività di cantiere, con richieste di spiegazioni e maggiore trasparenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle nuove tempistiche.

Firenze, 12 luglio 2026 – Cambia il cronoprogramma della riqualificazione di piazza Beccaria e monta la protesta di residenti e commercianti. A causa di problematiche legate ai sottoservizi, i lavori nella prima area di cantiere subiranno infatti un ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. Una notizia che ha riacceso il malcontento di chi, ormai da mesi, convive con transenne, deviazioni e disagi. Agli esercenti era stato assicurato che il marciapiede sul lato di Borgo La Croce sarebbe stato completato e riaperto entro il 10 luglio. L’ultima comunicazione, invece, parla di un rinvio a metà settembre. Un cambio di programma che alimenta i timori per l’intero intervento di riqualificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Beccaria, esplode la rabbia. “Lavori per la tramvia in ritardo. Affari a rilento, vogliamo chiarezza”

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