Peste suina epidemia da fermare | abbattuti 98 maiali Allerta al massimo livello
Sono stati abbattuti 98 maiali in un allevamento nel nord Italia a causa di un focolaio di peste suina. Le autorità hanno dichiarato l’allerta al massimo livello e stanno intervenendo con misure di contenimento. La zona è sotto sorveglianza, e si stanno adottando restrizioni per evitare la diffusione del virus. Nessun altro animale è stato al momento abbattuto nelle aree circostanti.
Pistoia, 12 luglio 2026 – E’ ormai una lotta contro il tempo per evitare che il settore suinicolo (comprensivo di filiera e relativo indotto) accusi danni enormi, con ripercussioni economico-sociali spaventose. Dopo i due suini trovati positivi al virus della Peste Suina Africana in un allevamento di esemplari semiliberi nel comune di San Marcello Piteglio, si è subito proceduto all’abbattimento di 98 capi di bestiame e allo smaltimento delle carcasse. Nessun allarmismo per l’uomo, che non può essere infettato, ma massima allerta. Si sperava nel gran caldo di queste settimane, che avrebbe dovuto rallentare la diffusione dell’epidemia e, invece, così non è stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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