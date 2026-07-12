Peste suina epidemia da fermare | abbattuti 98 maiali Allerta al massimo livello

Notizia in breve

Sono stati abbattuti 98 maiali in un allevamento nel nord Italia a causa di un focolaio di peste suina. Le autorità hanno dichiarato l’allerta al massimo livello e stanno intervenendo con misure di contenimento. La zona è sotto sorveglianza, e si stanno adottando restrizioni per evitare la diffusione del virus. Nessun altro animale è stato al momento abbattuto nelle aree circostanti.