perugia ecco la squadra di tedesco attacco da rifondare esterni da trovare

Notizia in breve

Domani mattina, ventotto giocatori si riuniranno a Pian di Massiano per l’inizio della nuova stagione del Perugia. La squadra presenta alcuni confermati dalla passata stagione, diversi giovani e quattro portieri molto giovani. Sono previsti anche alcuni partenti e un attacco da rifondare. La formazione dovrà essere completata con nuovi esterni, ma al momento non ci sono ancora novità ufficiali in merito.