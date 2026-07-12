Perugia ecco la squadra di Tedesco Attacco da rifondare esterni da trovare
Domani mattina, ventotto giocatori si riuniranno a Pian di Massiano per l’inizio della nuova stagione del Perugia. La squadra presenta alcuni confermati dalla passata stagione, diversi giovani e quattro portieri molto giovani. Sono previsti anche alcuni partenti e un attacco da rifondare. La formazione dovrà essere completata con nuovi esterni, ma al momento non ci sono ancora novità ufficiali in merito.
Ventotto giocatori si ritroveranno domani mattina a Pian di Massiano per iniziare la nuova stagione del Perugia. In attesa di novità, se arriveranno, Giovanni Tedesco ritrova qualche giocatore confermato dalla passata stagione, qualche biancorosso in partenza, tanti giovani, e un poker di portieri giovanissimi. Portieri: Moro (2004), Strappini (2008), Yimga (2007) e Vinti (2008). Di questi, due potrebbero essere ceduti in prestito, Yimga è tra i candidati. Il Perugia potrebbe anche valutare, dopo la Coppa, se lo riterrà opportuno, di prendere un portiere esperto da affiancare ai giovanissimi anche se l’input del club è quello di giocare, in porta, con un Under. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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