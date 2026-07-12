Una canzone sta diventando il nuovo inno non ufficiale in Argentina, ascoltata tra tifosi, sui social e negli spogliatoi. La melodia accompagna i cori durante le partite, sui mezzi di trasporto e nelle strade. La diffusione è rapida e capillare, coinvolgendo appassionati di tutte le età. La canzone si ascolta anche nelle celebrazioni delle vittorie, trasmettendo un senso di unità tra i supporter.

Quando vincono, i calciatori si mostrano come tifosi scatenati. C’è una canzone che spopola in Argentina e di riflesso anche al Mondiale, attraverso i cori sulle tribune, per le strade, sui social e anche nello spogliatoio. Si intitola, traducendo, “Quarta stella”, ideata dal cantante Palmito “Musica“ sulla melodia di un altro celebre motivo argentino. È l’inno e il tormentone della Coppa in salsa biancoceleste. Nel testo sono racchiuse e spiegate tutte le speranze, tutte le ambizioni di un popolo e di un gruppo di calciatori legatissimo: "La coppa rubata a Diego 32 anni fa", ricordo di Usa 94 quando Maradona venne fermato e squalificato per doping a torneo in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Per le Malvine, per Diego e per l’ultima di Leo": i tifosi spingono l'Argentina con un nuovo inno

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