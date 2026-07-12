Negli ultimi mesi, TikTok ha promosso l’uso di vari ingredienti per la skincare, tra cui peptidi, vitamina C, retinolo, acidi esfolianti, niacinamide e ceramidi. Molti utenti consigliano di integrarli nelle routine quotidiane, ma non sempre è chiaro se siano usati correttamente. Non ci sono studi ufficiali che confermino l’efficacia di tutti questi componenti o che ne garantiscano la sicurezza, specialmente se applicati in modo inappropriato o combinati tra loro.

Se negli ultimi mesi avete aperto TikTok anche solo per cinque minuti, probabilmente vi siete imbattuti in qualcuno che vi diceva di comprare peptidi, vitamina C, retinolo, acidi esfolianti, niacinamide, ceramidi e altri dodici ingredienti dal nome impronunciabile. Il risultato? Una skincare routine da 17 step che costa quanto un affitto e lascia una sola domanda: ma serve davvero tutta questa roba? La risposta, sorprendentemente, è no. Secondo i dermatologi, il problema della skincare nel 2026 non è tanto usare pochi prodotti, quanto usarne troppi. E tra gli ingredienti che continuano a conquistare BeautyTok ce n’è uno che, a differenza di molti trend virali, sembra meritarsi davvero tutta questa attenzione: i peptidi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Peptidi, ma li stai usando nel modo giusto? La skincare TikTok-approved che potrebbe davvero fare la differenza

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Grey Market Peptide Scammer STOLE $2,000 (Don't Let It Happen To You)

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