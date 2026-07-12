Pedalando da Zanica a Bergamo | un viaggio lungo la ciclabile che chiede di essere ascoltata

Una pista ciclabile collega Zanica a Bergamo, partendo dal centro di Zanica e proseguendo verso la città. La strada si estende lungo un percorso dedicato alle biciclette, con il tratto iniziale che si snoda dietro il municipio di Zanica. La ciclabile è stata progettata come uno dei collegamenti principali dell’area, ma il testo non specifica lo stato attuale o eventuali criticità del percorso.

Bastano pochi colpi di pedale per lasciarsi alle spalle il centro di Zanica. Alle spalle il municipio, davanti una pista ciclabile che, almeno sulla carta, promette uno dei collegamenti più interessanti dell’hinterland bergamasco. Cinque chilometri, una mezz’ora di pedalata tranquilla, dalla piazza del paese fino al Parco Olmi del quartiere Malpensata a Bergamo. Una distanza breve, ma sufficiente per raccontare due facce della stessa infrastruttura: quella di un’opera moderna e utile e quella di una ciclabile che, in diversi punti, sembra essere stata dimenticata. La partenza è incoraggiante. Il fondo è regolare, la pista è ampia, la segnaletica chiara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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