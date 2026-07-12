Parasocial relationship | i creator sono i nostri nuovi amici

Un fenomeno chiamato relazione parasociale sta crescendo tra i creator online e il pubblico. Le persone sentono di conoscere questi figure, anche se non le hanno mai incontrate di persona. Si notano dettagli come il tono usato nei video, gli argomenti preferiti o i piccoli rituali mostrati durante le dirette. Questa dinamica crea un senso di familiarità, nonostante l’assenza di un rapporto diretto tra le parti.

A volte ci accorgiamo di conoscere una persona che, in realtà, non abbiamo mai incontrato. Sappiamo quale tono userà in un video, quali argomenti evita, quali piccoli rituali mostra alla sua community. È una familiarità costruita attraverso uno schermo, eppure è capace di entrare nelle nostre abitudini quotidiane tanto quanto una vera amicizia. Eppure non ci siamo mai seduti allo stesso tavolo con quella persona, non abbiamo condiviso esperienze reali insieme. Ma conosciamo dettagli, abitudini e piccoli aspetti della sua vita che, in un rapporto offline, assoceremmo alla confidenza di un’amicizia. La differenza è che, in questo caso, il legame procede in una sola direzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Parasocial Relationships: Why You Care About Strangers Online

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