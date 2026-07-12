Il corteo dell’Aquila ha sfilato in centinaia di persone a Siena, in occasione del Palio dell’Assunta. La festa ha avuto come tema principale il colore oro, simbolo del successo. La celebrazione ha ricordato il trionfo del 3 luglio, con protagonisti il fantino Tittia e il cavallo Diodoro. La sfilata ha coinvolto numerosi partecipanti, tutti vestiti con abiti dorati per onorare la vittoria.

Siena, 12 luglio 2026 – Un grande corteo, dove, a dominare, c’era il coloro oro. L’Aquila, vincitrice del Palio dell’Assunta, celebra il trionfo del 3 luglio con Tittia e il cavallo Diodoro. E lo fa a modo suo, con un tema speciale che ha dominato tutta la festa: “Il tempo vola”. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: CORTEO AQUILA La contrada ha dovuto attendere 34 anni per esultare (l’ultima volta fu nel 1992). Anni nei quali ci sono stati anche momenti duri, poi culminati appunto nella vittoria che ha fatto piangere di gioia un popolo che ha atteso pazientemente. Ben trenta le scene che sono state organizzate per il corteo della vittoria. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: CORTEO AQUILA Un grande sforzo logistico per gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lanazione.it - Palio di Siena, il corteo dell’Aquila: sfilano in centinaia. Una festa tutta d’oro per celebrare il trionfo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palio di Siena 3 luglio 2026, è Aquila con Diodoro e Giovanni Atzeni detto Tittia

Notizie e thread social correlati

La7 e il Palio di Siena: Pardo firma una diretta tra storia, emozioni e il trionfo dell'AquilaL’Aquila ha vinto il Palio di Siena dopo 34 anni, con la corsa trasmessa in diretta da La7.

Palio di Siena, storico trionfo dell'Aquila: non vinceva una corsa da 34 anniLa contrada dell'Aquila ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano, con il fantino Giovanni Atzeni, noto come Tittia, alla guida...

Temi più discussi: Palio 3 luglio 2026, vince l’Aquila; Siena, Palio di Provenzano 2026: vince la contrada dell'Aquila; Al Palio di Siena trionfa la contrada dell’Aquila dopo 34 anni: l’ultima vittoria nel 1992; La contrada dell’Aquila ha vinto il Palio di Siena: non lo faceva dal 1992.

#Siena: Aquila, Onda e Giraffa le contrade estratte a sorte per il #Palio di Agosto 2026 x.com

When palio de Siena will start? reddit

Palio di Siena, il corteo dell’Aquila: sfilano in centinaia. Una festa tutta d’oro per celebrare il trionfoUna giornata speciale a Siena. La contrada si è presentata con trenta scene diverse. Su una carrozza Tittia, il capitano e lo staff. Protagonista ovviamente il Drappellone conquistato nella carriera d ... msn.com

Palio di Siena 3 luglio 2026: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa faPalio di Siena 3 luglio 2026: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it