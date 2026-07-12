Durante le ferie, Gonçalo Ramos è stato visto mentre si allenava in palestra, mangiava tranci di pizza e trascorreva del tempo con la famiglia. La coppia si sposerà tra poche settimane. Ramos ha anche condiviso momenti di relax con dolci M&M’s. La sua routine include esercizio fisico e momenti di svago, in attesa del matrimonio.

Come si ricarica un uomo da 70 milioni? Semplice: famiglia, M&M’s, palestra e qualche trancio di pizza. Il tutto in attesa di convolare a nozze tra poche settimane. Gonçalo Ramos di grandi vizi ne ha pochi, di passioni parecchie. I milanisti non vedono l'ora di abbracciarlo a Milano, ma dovranno armarsi di pazienza: manca ancora un po'. Il portoghese - acquisto più caro della storia rossonera - è in vacanza da meno di una settimana. Lunedì scorso ha salutato il Mondiale con l'eliminazione contro la Spagna, senza mettere piede in campo. Da quel momento sono iniziate le ferie, almeno due settimane garantite, proprio come per un qualsiasi "comune mortale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palestra, tranci di pizza e nozze in arrivo: nelle ferie di Gonçalo Ramos c'è un po' di tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, l'anno zero di Amorim: in arrivo il difensore, la suggestione Gonçalo Ramos e il rebus societarioNella mattinata di oggi, a Casa Milan sono stati annunciati diversi aggiornamenti.

Leggi anche: Milan tutto su Goncalo Ramos, servono almeno 40 milioni