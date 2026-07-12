Il Palazzetto dello Sport di Fontevivo è stato messo in vendita per 1,7 milioni di euro. La struttura, utilizzata per oltre 50 anni, è stata un punto di riferimento per lo sport e la vita sociale nella zona. La decisione di vendere l’immobile ha suscitato discussioni tra la comunità locale. La vendita riguarda un edificio che ha ospitato numerose attività sportive e eventi pubblici nel corso degli anni.

Il Palazzetto dello Sport di Fontevivo finisce sul mercato. Una notizia destinata a far discutere, perché non si tratta di un immobile qualsiasi, ma di una struttura che per oltre mezzo secolo ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport e la vita sociale di San Miniato e dell’intero Comprensorio. L’annuncio è comparso tra le opportunità immobiliari, accanto a ville e capannoni: il prezzo richiesto - il lotto include i palazzetto e ampi terreni dell’area - è di un milione e 700mila euro. In vendita c’è il Palazzetto con il lotto di pertinenza e gli ampi terreni che lo circondano. La struttura nacque negli anni Settanta grazie all’allora Cassa di Risparmio di San Miniato, che raccolse le richieste della comunità di dotare il territorio di un impianto capace di offrire ai giovani uno spazio dove praticare sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzetto dello Sport. Vendesi per 1,7 milioni

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