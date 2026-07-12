Hacker russi hanno preso di mira i videocitofoni domestici dei paesi NATO, utilizzandoli per monitorare le consegne di aiuti a Kiev. Le operazioni sono state identificate come parte di un’attività di spionaggio digitale, con dispositivi connessi sfruttati per raccogliere dati sensibili. Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di escalation nel settore cibernetico, dove reti e dispositivi connessi assumono un ruolo strategico nelle tensioni internazionali.

La competizione strategica internazionale non si sviluppa più esclusivamente attraverso strumenti militari e diplomatici, ma coinvolge sempre più il dominio cibernetico, dove reti digitali e dispositivi connessi sono diventati elementi rilevanti per la raccolta informativa. In questo scenario, anche tecnologie civili di uso quotidiano, come videocamere IP e sistemi di videocitofonia collegati a internet, possono trasformarsi in strumenti funzionali alle attività d’intelligence. Secondo un’indagine congiunta dell’Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) e della Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), i servizi di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paesi NATO nel mirino degli hacker russi: i videocitofoni di casa usati per spiare gli aiuti a Kiev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump attacca ancora la Nato: “Spendiamo più degli altri Paesi”. E nel mirino torna anche l’ItaliaDonald Trump ha accusato i Paesi membri della NATO di non contribuire abbastanza alle spese militari, affermando che gli Stati Uniti spendono più di...

Nato, passa (in parte) la linea italiana: per gli aiuti nel 2027 servirà l’ok degli StatiDurante il vertice della Nato, l’Italia ha ottenuto di non assumere impegni vincolanti per gli aiuti del 2027, anche se aveva richiesto di non...

Temi più discussi: Groenlandia di nuovo nel mirino di Trump, e la premier danese invoca l’aiuto della Nato; Nato, chi spende di più per la difesa? Dalla Germania agli Usa, il confronto tra i Paesi; Polonia nel mirino della Russia, Cremlino pronto a testare la reazione Nato: l'allarme di Washington; Paesi NATO nel mirino degli hacker russi: i videocitofoni di casa usati per spiare gli aiuti a Kiev.

Paesi NATO nel mirino degli hacker russi: i videocitofoni di casa usati per spiare gli aiuti a KievI servizi olandesi hanno scoperto dispositivi compromessi per monitorare rotte, tempi e materiali militari destinati all’Ucraina ... ilgiornale.it

Trump attacca ancora la Nato: Spendiamo più degli altri Paesi. E nel mirino torna anche l’ItaliaIl tycoon ad alzo zero: Noi proteggiamo tutti, ma non ricaviamo benefici. È ridicolo!. Intanto si lavora al vertice di martedì ad Ankara. L’Alleanza: Momento della verità ... msn.com