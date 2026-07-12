PA il Pnrr cambia volto alla macchina pubblica | +33% di under 30 boom di laureati e formazione record Ma lo stipendio reale arretra

Il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione ha subito un’accelerazione significativa grazie alle assunzioni finanziate dal Pnrr. Sono aumentate del 33% le assunzioni di under 30, con un boom di laureati e record di formazione. Tuttavia, lo stipendio reale nel settore è diminuito rispetto al passato. Questi dati rappresentano variazioni che non si vedevano da una generazione.

Sono numeri che non si vedevano da una generazione. Il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione ha subito un’accelerazione improvvisa, trainato dalle assunzioni legate al Pnrr. Ma come spesso accade nelle grandi evoluzioni, il quadro presenta luci e ombre. Da un lato l’iniezione di nuova linfa e competenze, dall’altro una perdita di potere d’acquisto che rischia di vanificare gli sforzi fatti per attrarre i migliori profili. Il 2024 ha segnato un vero e proprio sorpasso generazionale nei palazzi del potere e negli uffici periferici dello Stato. Il personale under 30 è schizzato da 157.900 a quasi 210.000 unità, un balzo del 33% che non trova precedenti recenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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