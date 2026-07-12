Oroscopo lunedì 13 luglio 2026 di Ginny | emozioni dolci per Cancro e Vergine

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13 luglio 2026 si avvicina una fase di luna nuova. Secondo le previsioni, Cancro e Vergine potrebbero sperimentare emozioni dolci durante questa giornata. Le stelle indicano che questa fase influenzerà i sentimenti di alcuni segni, portando sensazioni positive. Le previsioni sono basate sull’andamento astrale del giorno, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o influenze esterne.

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Ci avviciniamo alla fase di luna nuova nell'oroscopo di lunedì 13 luglio 2026: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata, segno per segno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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