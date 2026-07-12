Oroscopo Agosto | Vergine

A metà agosto, le persone nate sotto il segno della Vergine si trovano in una fase di attesa, con un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti. Durante questa settimana, il focus è sul monitoraggio delle tendenze e sull’ascolto attento del mercato. È un momento in cui si preferisce riflettere e lasciare che le intuizioni maturino, senza agire immediatamente. La situazione invita a osservare e valutare piuttosto che a intraprendere nuove iniziative.

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Vi sono fasi in cui la pianificazione strategica si rivela nettamente superiore all’azione immediata. Agosto si apre in una condizione di apparente sospensione, ideale per monitorare i trend, ascoltare il mercato e lasciare sedimentare intuizioni non ancora mature per il debutto. Con l’ingresso del Sole e di Mercurio nel vostro spazio zodiacale, lo scenario muta radicalmente. Riconquistate centralità operativa, lucidità d’analisi e la determinazione necessaria per riorganizzare i settori che nei mesi precedenti avevano subito rallentamenti o disordine. L’eclissi di fine agosto sposterà tuttavia il focus sulle relazioni interpersonali e societarie di maggior peso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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