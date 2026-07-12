Oroscopo Agosto | Sagittario

Il periodo di inizio di ogni espansione professionale e personale inizia prima di agire concretamente, quando si inizia a mettere in discussione i propri modelli interpretativi. Questo processo avviene prima di ogni passo pratico e riguarda il modo in cui si percepiscono e si interpretano le situazioni. La fase di riflessione e revisione interna anticipa le azioni che porteranno a cambiamenti e sviluppi.

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Ogni espansione professionale e personale comincia ben prima dell’azione concreta; si attiva quando si mettono in discussione i propri modelli interpretativi. Agosto si propone di scardinare vecchie certezze attraverso nuove competenze, viaggi di lavoro o confronti di alto profilo capaci di ampliare i vostri orizzonti operativi. L’eclissi di metà mese avvia un ciclo evolutivo cruciale per la formazione e la pianificazione strategica, esortandovi a verificare se la rotta attuale risponda ancora alle vostre reali ambizioni. Nella seconda parte del mese, le intuizioni teorie dovranno tradursi in decisioni concrete e assunzione di responsabilità più complesse nel settore professionale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO SAGITTARIO FEBBRAIO 2026

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