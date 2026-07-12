Oroscopo Agosto | Bilancia

Da lifeandpeople.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 23 settembre al 22 ottobre, il mese di agosto ha portato alla luce l'importanza di consolidare le relazioni professionali. È stato sottolineato che il successo di progetti a lungo termine dipende dalla qualità delle connessioni con i collaboratori. Si è evidenziato che scegliere alleati con valori e obiettivi condivisi può influenzare i risultati finali. Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle dinamiche di queste relazioni durante il periodo analizzato.

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Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Il successo di ogni progetto a lungo termine poggia sulla qualità della rete relazionale. Agosto rammenta l’importanza di selezionare alleati che condividano i medesimi standard etici e obiettivi di crescita. Se la presenza di Venere nel segno amplifica le doti diplomatiche e il potere negoziale, il quadro astrale non si ferma alla superficie, chiamando i rapporti chiave a dimostrare la loro effettiva solidità e simmetria. La prima eclissi stimola una revisione dei progetti futuri e delle collaborazioni allargate, mentre il secondo evento lunare impone un rigoroso esame dei ritmi lavorativi e del benessere personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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