Ondate di calore non solo crisi ambientale | quanto costa il riscaldamento globale all’Italia

Le alte temperature e gli incendi stanno causando danni economici in Italia, con ondate di calore e siccità che colpiscono anche il settore agricolo e il turismo. Le ondate di calore prolungate aumentano i costi legati alla gestione delle emergenze e alla manutenzione delle infrastrutture. La scarsità d’acqua e i fenomeni meteorologici estremi incidono sulla produzione agricola e sulle attività commerciali, generando perdite economiche dirette e indirette.

Argomenti come temperature record, incendi, siccità e fenomeni meteorologici estremi sono ormai all’ordine del giorno e preoccupano sempre di più. Tuttavia, il riscaldamento globale non è più soltanto una questione ambientale, ma è un fenomeno capace di incidere sulla crescita economica di un Paese. Prendiamo, per esempio, le ondate di calore, che stanno interessando con sempre maggiore frequenza l’Italia e l’Europa. Queste hanno un costo che va ben oltre i danni immediatamente visibili. Dietro ogni giornata di lavoro persa a causa delle temperature estreme, ogni raccolto compromesso dalla siccità o ogni infrastruttura danneggiata da eventi climatici eccezionali si nascondono costi e perdite che rischiano di compromettere il benessere di imprese e famiglie, sia nel breve che nel lungo termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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50° auspicabilmente non li raggiungeranno ma ci andranno vicini, forse molto vicini. E questo nuovo record arriverà a ridosso di altre due ondate di calore violentissime. Vedrete in autunno il raccolto di mais in Francia. x.com

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