Omicidio di Chiara Guerra a San Stino la vittima aveva avvertito un' amica | Se sparisco sai cosa fare
Poco prima di essere uccisa con coltellate, una donna di 53 anni aveva detto a un’amica di sapere cosa fare in caso le succedesse qualcosa. La vittima aveva espresso preoccupazioni e fatto riferimento a una possibile sparizione, lasciando intendere che avrebbe potuto essere in pericolo. L’omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, dove il nipote di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa.
Poco prima di cadere sotto le coltellate del nipote 17enne, Chiara Guerra, la 53enne vittima dell’omicidio di San Stino di Livenza (Venezia), avrebbe messo al corrente un’amica e collega delle sue preoccupazioni: “Se mi succede qualcosa, se non mi faccio vedere o non rispondo, tu sai quello che devi fare“. Pare, infatti, che la donna da tempo temesse per la propria incolumità. Ad alimentare questa tensione sarebbe stato un recente litigio con i familiari circa alcuni oggetti appartenenti al padre. Il messaggio a un’amica La notizia arriva dall’edizione di Venezia e Mestre del quotidiano La Nuova. La fonte riporta che pochi giorni prima di morire sotto i fendenti del nipote 17enne, Chiara Guerra avrebbe condiviso con una sua collega un insistente timore per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Virgilio.it
IN DIRETTA - OMICIDIO CHIARA GUERRA, IL CORPO RITROVATO NEL FIUME: NUOVI DETTAGLI
Notizie e thread social correlati
Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, cosa sappiamo su presunto movente e confessione del nipoteIl nipote di 17 anni ha confessato di aver ucciso Chiara Guerra a San Stino di Livenza.
Omicidio di San Stino, le indagini: «Chiara Guerra non è stata uccisa dal nipote per questioni ereditarie»Un 17enne ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, nella tenuta di famiglia.
Temi più discussi: San Stino di Livenza, l'ultimo abbraccio a Chiara, l'insegnante accoltellata dal nipote; Gli alunni di Chiara Guerra: Diceva che la vita è il dono più prezioso; A San Stino di Livenza chiesa piena per il funerale di Chiara Guerra; L'addio a Chiara Guerra, la prof uccisa dal nipote. Gli studenti al funerale: Ci insegnavi la vita e non usavi solo i libri.
Omicidio di Chiara Guerra, i ladri entrano nella villa e fuggono con i gioielli: chiesti i video delle telecamere interne x.com
Palloncini e maglie da calciatori, gli studenti ricordano Chiara Guerra uccisa a coltellate dal nipote 17enne #SanStinodiLivenza #funerale #ChiaraGuerra #omicidio #tragedia facebook
r/Fantasy Recensione di Martedì - Recensisci qui ciò che hai apprezzato! - 07 Luglio 2026 reddit
Omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, ladri entrano nella casa sequestrata e rubano gioielli d'oroLadri in casa di Chiara Guerra a San Stino di Livenza: portati via gioielli dall’abitazione sotto sequestro dopo l’omicidio della docente ... virgilio.it
Chiara Guerra uccisa dal nipote a San Stino di Livenza: che cosa sappiamo sull'omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Chiara Guerra uccisa dal nipote a San Stino di Livenza: che cosa sappiamo sull'omicidio ... tg24.sky.it