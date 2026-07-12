Omicidio di Chiara Guerra a San Stino la vittima aveva avvertito un' amica | Se sparisco sai cosa fare

Notizia in breve

Poco prima di essere uccisa con coltellate, una donna di 53 anni aveva detto a un’amica di sapere cosa fare in caso le succedesse qualcosa. La vittima aveva espresso preoccupazioni e fatto riferimento a una possibile sparizione, lasciando intendere che avrebbe potuto essere in pericolo. L’omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, dove il nipote di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa.